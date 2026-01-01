Un hombre terminó detenido por lesionar a otro

Ocurrió en la colonia Potrero Veloso, jurisdicción de Kilometro 100

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre que lesionó con un arma blanca a un joven de 24 años; la víctima se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 23:00 horas, cuando la víctima denunció que se encontraba reunido con otro sujeto en su vivienda.

Agregó también, que se generó una discusión entre ambos y luego el agresor sacó de entre sus prendas un cuchillo, lo atacó y le produjo lesiones en el sector de la pierna.

De inmediato, los integrantes de la Delegación Kilómetro 100 de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, realizaron las actuaciones correspondientes del caso y detuvieron al presunto autor.

El agresor fue trasladado hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia.



