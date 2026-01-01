La Policía evitó que un menor se arroje desde una torre de agua

Se contó también con la colaboración de la comunidad originaria y de la intendencia de la localidad

Efectivos de la Comisaría Laguna Yema evitaron que un adolescente se arroje de una torre de agua en el barrio Simbolar, de esa localidad.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 22.00 horas, cuando los policías recibieron el alerta sobre un adolescente que se encontraba en la torre de agua, en estado de ebriedad, y que otros dos jóvenes subieron para acompañarlo.

De inmediato, los uniformados acudieron al lugar, contaron con la colaboración del intendente de la localidad y acondicionaron el área para que pudieran descender con la respectiva seguridad.

Los efectivos, con el profesionalismo para el caso, persuadieron y ofrecieron contención al menor para que desista de su intención.

De inmediato, los tres fueron atendidos por personal de la salud que permanecía en el lugar.

Las autoridades municipales se comprometieron a desmontar la estructura del tanque, para evitar futuras situaciones de riesgo.

Por otra parte, la comunidad agradeció la urgencia y el compromiso que asumió la Policía en el rescate de los menores.



