Rápida acción: La policía recuperó dos motos robadas

Los procedimientos se concretaron en esta ciudad y el interior provincial

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron dos motocicletas, que fueron sustraídas en esta ciudad y en la localidad de Las Lomitas, mientras continúan las averiguaciones para dar con los responsables.

El primer procedimiento ocurrió días atrás, cuando integrantes de la Comisaría Ingeniero Juárez, tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta en la localidad de Las Lomitas.

Tras los trabajos de pesquisas, individualizaron al presunto autor, que se desplazaba por la avenida principal de la localidad, al mando de una Honda Titán.

Al verse sorprendido, abandonó la moto y huyó; un menor, que iba de acompañante fue retenido en el lugar.

La segunda intervención fue este jueves, cuando integrantes de la Zona Tres del Comando Radioeléctrico Policial, recibieron un alerta sobre una Motomel Blitz abandonada, en sector de barrera y calle Paul Harris, del barrio San Juan Uno.

En el lugar, en presencia de testigos verificaron los guarismos de la motocicleta y comprobaron que registraba pedido de secuestro.

En ambos casos, los rodados fueron secuestrados y trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)





LUCHA CONTRA EL NARCOCRIMEN

Secuestraron más de 25 kilogramos de marihuana





• La droga es apta para la elaboración de casi 88 mil dosis destinadas al consumidor





Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas secuestraron dos bolsas arpilleras que contenían en su interior 37 panes de marihuana, en el barrio El Quebranto.

El viernes último, en horas de la tarde, los policías realizaban recorridas preventivas y en inmediaciones al puente del Riacho Formosa observaron que un sujeto montado en un equino, trasladaba varios costales.

Al notar la presencia de los investigadores abandonó dos bolsas de arpilleras y huyó del lugar.

De inmediato, se puso a conocimiento del caso a la Unidad Fiscal Federal, con asiento en la ciudad de Formosa, quien direccionó el procedimiento.

En presencia de testigos y con la colaboración del personal de la Delegación Destacamento Desplazamiento Rápido, Distrito Cinco, verificaron el contenido y hallaron 21 paquetes en una bolsa, mientras que en la segunda hallaron 16.

Después, realizaron la prueba con reactivos químicos y arrojó resultado positivo a marihuana, también establecieron que el contenido es apta para la fabricación de 87.777 dosis destinadas al consumidor.

Lo secuestrado se trasladó hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia federal.











