Un hombre se encadenó en su vivienda por conflictos con vecinos

El sujeto registra antecedentes por amenazas con arma blanca, abuso sexual, violencia de género y falsa denuncia

Un hombre de 68 años, se encadenó a la reja de su vivienda en el barrio Fray Salvador Gurrieri, como forma de protesta por problemas con vecinos del sector.

Alrededor de las 20:30 horas de este miércoles, los policías de la Comisaría Seccional Novena, acudieron y el sujeto relató que tomó la determinación, en reclamo a una respuesta judicial inmediata.

Agregó que a diario son hostigados por vecinos del sector, entre ellos menores que al pasar por su casa arrojaban escombros al techo o realizaban gesticulaciones agraviantes en su contra.

Después de un relevamiento, los efectivos establecieron que desde años atrás existen problemas de convivencia con varios vecinos del sector, por ser una persona conflictiva y temperamental.

Tras consulta a la base de datos de la Dirección General de Informática comprobaron que registra antecedentes desde el año 2023, por amenazas con arma blanca, abuso sexual, violencia de género y falsa denuncia.

Por el caso, se inició un expediente judicial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Provincia.



