El Colorado: El Intendente Brignole recibió a autoridades del Consejo de Ciencias Económicas

En el marco de las acciones interinstitucionales que impulsa la Intendencia, el Jefe Comunal de El Colorado, Mario Brignole, recibió la visita del Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF), Contador Leandro David Greco, quien estuvo acompañado por los contadores: Ramón Cáceres, miembro fiscalizador; Sebastián Lemos, tesorero; y Daniel Aguilera, gerente de la institución.

Durante el encuentro, las autoridades del Consejo recorrieron el predio que la Municipalidad cedió para la construcción de la futura sede social del CPCEF en la localidad.

Al respecto, Greco destacó la importancia del terreno, al señalar que se encuentra ubicado sobre una calle asfaltada y cuenta con las dimensiones necesarias para el desarrollo del proyecto.

Asimismo, en la reunión mantenida con el Intendente Brignole, se dialogó sobre las distintas gestiones y etapas que permitieron avanzar hacia la concreción de este anhelado objetivo institucional.

“Ahora nos corresponde a nosotros la etapa de construcción de la sede social. Estamos muy conformes con el lugar y felices de poder avanzar en este proyecto”, expresó el titular del Consejo.

Finalmente, Greco resaltó las cualidades de la ciudad de El Colorado, destacando su orden y limpieza. “Es una ciudad muy linda, que no deja de sorprender. Nos vamos muy contentos con la visita”, concluyó.







