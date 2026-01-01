Hombre detenido por difundir contenido íntimo sin consentimiento

Secuestraron el teléfono sustraído tras un allanamiento

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera detuvieron al acusado de “Robo en contexto de violencia de género” por parte de su expareja.

El hecho se registró en la madrugada del domingo último, sobre calle Masaferro, cuando la víctima fue interceptada por su ex pareja, quien le arrebató el celular y huyó.

Después, la mujer denunció que el imputado habría difundido sin autorización material íntimo a través de redes sociales, tras acceder a la información de su dispositivo.

Las averiguaciones comenzaron en el marco de la causa judicial, caratulada “Robo en contexto de Violencia de Género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial.

Como resultado de las diligencias, el lunes último, alrededor de las 11:00 horas, aprehendieron a un joven, de 19 años, en el barrio La Floresta.

Asimismo, el miércoles último, en horas de la tarde, por orden judicial, allanaron el domicilio del imputado y secuestraron el bien sustraído.

El detenido permanece alojado en celdas de la dependencia policial, a disposición de la Magistratura interviniente.



