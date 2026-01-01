Un hombre falleció tras recibir una descarga eléctrica

• En la vivienda no había signos de violencia

Efectivos de la Comisaría El Espinillo, intervinieron al tomar conocimiento del fallecimiento de un hombre, de 70 años, ocurrido por electrocución en una vivienda de la localidad de El Espinillo.

La intervención se registró, cuando un hombre se presentó en la dependencia policial y comunicó que observó a su vecino, tendido en el suelo, frente al acceso principal de la vivienda.

De inmediato, los uniformados acudieron al lugar y comprobaron que la víctima se hallaba sin signos vitales. El personal médico que examinó el cuerpo aseguró que el deceso se habría producido horas antes.

Por ello, los integrantes de la Delegación Policía Científica, comprobaron que no observaron vestigios de violencia y el trágico desenlace se habría producido por la falla de un cargador de batería de automóvil.

Por otra parte, un técnico electricista confirmó que la descarga eléctrica se originó por una falla de la fuente de alimentación.

Por último, el Juez dispuso el traslado del cuerpo a la morgue Judicial de la ciudad de Clorinda, para la autopsia respectiva y luego, entregado a su familiar para las exequias.