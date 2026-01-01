No a la reforma laboral, NO a la baja de la edad de imputabilidad, NO a la reforma de la Ley de Inteligencia

Tanto la pretensión de bajar la edad de imputabilidad como la reforma de la Ley de Inteligencia y la reforma laboral constituyen una atropello a la constitución Nacional y tratados internacionales.

Son, claramente, tres intentos del gobierno nacional para profundizar un estado "gendarme", de por sí violento que no soluciona eventuales cuestiones de seguridad ni de generación de empleo. Por el contrario, profundizan la pérdida de derechos fundamentales para la ciudadanía.

Alertamos que estas "iniciativas" constituyen violaciones que empañan, aún más, la estructura institucional y el tejido social de la Nación.

Mientras,, se somete a los trabajadores y trabajadoras a condiciones cada vez más indignas y se propone potencias esa situación, se reprime a adultos mayores y se abandona a ciudadanos con discapacidad, entre otros tratos humillantes, se profundiza la entrega sistemática de nuestro patrimonio y se vulnera la soberanía nacional.

Desde el Partido Intransigente llamamos al Congreso Nacional a rechazar estas retrógradas medidas.

Mesa Directiva Nacional

Partido Intransigente