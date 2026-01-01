Investigan agresión sufrida por un hombre en un bar

• La víctima se encuentra internada en estado reservado en el Hospital Alta Complejidad y la policía reúne elementos probatorios para dar con el o los autores

Alrededor de las 6.00 horas de la mañana del jueves último, efectivos de la Comisaría Segunda y subcomisaria del barrio Guadalupe concurrieron a un bar ubicado en inmediaciones de Freitas y avenida Gutnisky, barrio Fontana donde habría ocurrido una gresca entre varias personas.

En el sitio los uniformados hallaron a un hombre inconsciente, tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones visibles.

Se solicitó la presencia del SIPEC, quienes procedieron al traslado del lesionado primeramente al Hospital Central para su atención médica y posteriormente derivado al Hospital Alta Complejidad.

Allí, personal del Hospital Alta Complejidad informó que el ciudadano ingresó con traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y politraumatismos, quedando bajo asistencia del personal médico.

En el lugar del hecho se realizaron las actuaciones de rigor, con intervención de la Dirección de Policía Científica, mientras que se iniciaron tareas investigativas a fin de establecer las circunstancias del episodio y la identificación de los involucrados en la gresca, tarea a la que se sumó personal de Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales, quienes analizaron registros fílmicos y testimonios de personas, aportando a la justicia interviniente todos los elementos de pruebas hallados.