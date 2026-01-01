Un hombre atacó a otro con un cuchillo y fue detenido

La víctima fue internada en el Hospital Distrital Ocho y horas después fue dada de alta

Efectivos de la Subcomisaría Namqom, esclarecieron una tentativa de homicidio, detuvieron a un joven y secuestraron un arma blanca, utilizado para la consumación del hecho.

Alrededor de las 22:00 horas, los policías fueron alertados por una persona herida de arma blanca, en inmediaciones a la cancha de futbol del barrio Namqom.

En el lugar, observaron que el lesionado, de 33 años, presentaba tres cortes en el sector del abdomen y espalda. Fue asistido por personal del Sipec y trasladado hasta el hospital Distrital 8, para mejor asistencia médica.

Según las primeras averiguaciones, se estableció que la víctima estaba reunida con el agresor cuando se generó una discusión y éste último le asestó varias puñaladas.

Con las tareas investigativas, los uniformados detuvieron al autor, de 22 años y secuestraron el cuchillo tipo carnicero que tenía en su poder. y todo quedó a disposición de la Magistratura interviniente.