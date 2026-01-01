Retuvieron a dos menores involucrados en una causa judicial

Fueron retenidos por los vecinos hasta la llegada de los uniformados

Efectivos de la Comisaría Tercera y de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico retuvieron a dos menores, sindicados como responsables de un hecho de sustracción de bienes de una camioneta, ocurrido días atrás.

En la jornada del jueves, los efectivos acudieron a verificar en el barrio Facundo Quiroga tras una llamada ingresada a la línea 911 y encontraron a dos sujetos que tenían demorados a los menores.

Tras entrevista, el propietario de la vivienda relató que el miércoles denunció la sustracción de bienes del interior de su camioneta, que se encontraba aparcada frente a su vivienda. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Agregó, que observó de nuevo a los sujetos por inmediaciones a su inmueble y en compañía de su vecino los demoraron, hasta la llegada de los uniformados. Además, los jóvenes tenían en su poder dos destornilladores y un teléfono celular.

Tras confirmarse que se traban de menores, solicitaron la presencia de los tutores, conforme normativa vigente.

El caso fue informado a línea 102- Servicio de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad y se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Los retenidos junto a sus responsables fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Magistratura interviniente.



