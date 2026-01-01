El “Club Digital Verano” brinda talleres de ciencia y tecnología para niños y jóvenes de la Jurisdicción Cinco

En el barrio Antenor Gauna de la ciudad de Formosa, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) continúa impulsando el conocimiento como motor de transformación social, a través del “Club Digital Verano”, una propuesta que permite a niños y jóvenes de la Jurisdicción Cinco acceder a nuevas tecnologías de manera gratuita.

Blanca Denis, presidenta de la FAS, explicó a AGENFOR que “el año pasado con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Fundación hemos firmado un convenio para que uno de los clubes digitales funcione en esta sede”.

Es por eso que, “hemos decidido continuar en el verano porque hay muchos niños y jóvenes que se han enganchado y querían seguir”, puntualizando que “en el Club Digital hay dos grupos divididos por edad, de 6 a 12 años y de 12 hasta los 16 años”.

Asimismo destacó que “el éxito” de la propuesta reside en el vínculo con el Polo Científico y Tecnológico, desde donde provienen los facilitadores, marcando “lo más importante es que la mayoría de estos docentes son jóvenes de nuestra propia Jurisdicción Cinco y que hoy vuelcan lo que estudiaron en beneficio de los niños de su zona. Eso nos llena de orgullo”.

De esta manera, Denis aseguró que “estas acciones son una muestra clara de la aplicación del Modelo Formoseño en el territorio”, destacando que “nos pone en igualdad de oportunidades, ya que todos los niños de cualquier rincón de la provincia pueden acceder a estos clubes digitales. Y acá en la Jurisdicción Cinco eso es una realidad”.

“Para los que se preguntan qué es el Modelo Formoseño, qué es la justicia social, hay que decirles que justamente es esto”, expresó, manifestando que “estos niños y jóvenes a la mañana van a la colonia de vacaciones contando con transportes totalmente gratuito y a la tarde, les brindamos las herramientas para que desarrollen sus habilidades en la ciencia y tecnología, y así puede disfrutar su verano”.

Y añadió que “todo esto es posible porque tenemos un Estado presente, con un gobernador como Gildo Insfrán que piensa en la igualdad de oportunidades para todos los formoseños, viva donde viva”.

Al finalizar, anunció que este viernes 16, a las 19 horas, se realizará una función especial de “Cine Móvil”, un espacio totalmente gratuito, “pensando para que los niños tengan otra actividad más de verano, con propuestas de calidad y encuentros comunitarios”, cerró.



