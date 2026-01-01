Un detenido y bienes recuperados tras allanamiento

El aprehendido es conocido por registrar antecedentes por cometer delitos contra la propiedadEfectivos de la Comisaría Seccional Cuarta concretaron un allanamiento en el barrio San Juan Uno, detuvieron a un sujeto, de 24 años y recuperaron electrodomésticos y herramientas para la construcción.El caso se registró, tras la denuncia de un vecino San Juan Uno, quien relató que el sábado cerca de las 6:40 horas, un desconocido ingresó a su domicilio y se llevó pertenencias.Por el hecho, se inició una causa judicial por el delito de “Hurto” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Provincia.De inmediato, los policías se abocaron a las tareas investigativas y el Juez interviniente ordenó la requisa, que se concretó este miércoles, donde detuvieron al imputado y secuestraron electrodomésticos y herramientas para la construcción.Por otra parte, con la colaboración de los integrantes de la Dirección General de Policía Científica, realizaron las actuaciones procesales. Detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.