Detenido por robo en varios locales comerciales

El detenido pedía colaboración para solicitar uber y aprovechaba el descuido de los comerciantes para sustraer prendas de vestir

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera detuvieron a un sujeto y concretaron un allanamiento, donde secuestraron elementos de interés en una causa vinculada a hechos contra la propiedad.

Los damnificados denunciaron, que un hombre ingresaba en los locales, con la excusa de solicitar uber y aprovechaba la distracción de los encargados para sustraer elementos, en locales comerciales del barrio San Martin, de esta ciudad..

Tras las pesquisas, en la madrugada del miércoles detuvieron al malviviente, quien fue notificado de su situación procesal y alojado a disposición de la Justicia.

Luego, los elementos de pruebas fueron puestas a disposición de la Justicia, quien otorgó una orden de allanamiento, en una vivienda ubicada en el barrio El Resguardo.

El mandato judicial, estuvo a cargo de los uniformados de la Comisaría Primera, con la colaboración del personal de la Comisaría Seccional Tercera, Destacamento Desplazamiento Rápido y Brigada de investigación de la Unidad Regional Uno.

Durante la requisa secuestraron bienes de interés en la causa y todo fue trasladado hasta la dependencia policial, a disposición de la Magistratura interviniente.



