La Policía detuvo a dos sujetos y recuperó un equipo de sonido

Fue en diferentes intervenciones realizadas en barrios de la segunda ciudad

Integrantes del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda, detuvieron a dos hombres, imputados en distintas causas judiciales, en la ciudad de Clorinda.

El primer caso fue realizado en el marco investigativo de una causa por “Robo”, donde detuvieron al autor del hecho en la calle Hipólito Irigoyen y avenida 25 de Mayo.

Horas después, los uniformados secuestraron el parlante con amplificador que había sido denunciado como sustraído, descartado en una zona de pastizal.

En el segundo procedimiento, los mismos efectivos aprehendieron a un joven en zona céntrica, por estar involucrado en un delito por “Daño”.

En ambos casos los detenidos fueron notificados de su situación procesal quedando alojados en celda a disposición de la justicia.



