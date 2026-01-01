Tres jóvenes terminaron hospitalizados tras colisionar con sus motocicletas

• Ocurrió en las avenidas Néstor Kirchner y Antártida Argentina de esta ciudad capital

Colisión entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas lesionadas, dos de gravedad que fueron trasladadas al Hospital Central, y una joven, de 20 años, fue derivada al hospital Interdistrital Evita.

Este lunes, cerca de las 02:22 horas, efectivos de la Subcomisaría Guadalupe acudieron a un siniestro vial ocurrido en las avenidas Néstor Kirchner y Antártida Argentina, de esta ciudad capital.

Allí, verificaron la colisión entre dos motocicletas, una Honda Wave, conducida por un joven, de 21 años, acompañado de un adolescente, y Honda Biz guiada por una mujer, de 20,

Según las primeras pericias establecieron que el primer conductor mencionado, circulaba por la avenida Antártida Argentina en sentido Sur–Norte, mientras que la segunda transitaba por avenida Néstor Kirchner en sentido Oeste–Este, y por motivos que son materia de investigación se produjo la colisión entre ambos rodados.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes resultaron con lesiones y fueron asistidos por personal del SIPEC, quienes los trasladaron hasta el Hospital Central.

Por su parte, el hecho fue documentado por integrantes de la Dirección General Policía Científica quienes realizaron las pericias y tomas fotográficas.

Luego, efectivos del Destacamento Hospital Central informaron que los jóvenes permanecen bajo asistencia médica especializada, en tanto que la mujer fue derivada al hospital Interdistrital Evita.











