Pareja fue detenida en el barrio La Perla, tras intentar sustraer materiales de construcción de una vivienda

Efectivos de la Comisaría Seccional Octava detuvieron a una mujer y a un hombre que fueron sorprendidos cuando uno de ellos trepaba la muralla de una vivienda.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 08:45 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas por la avenida Los Paraísos del barrio La Perla.

Allí, observaron que un sujeto traspasaba la muralla de una de las viviendas del lugar y una mujer lo esperaba en el sector externo.

Al verse sorprendidos, intentaron huir del lugar, pero de inmediato fueron demorados por los uniformados.

La mujer, de 32 años y el hombre de 49 años, no pudieron justificar la actividad que realizaban en el lugar y fueron trasladados hasta la dependencia policial, a disposición de la Justicia.

Por otro lado, los vecinos agradecieron la rápida intervención policial que evitó que se concrete la acción delictiva.











