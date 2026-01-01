La Policía sacó de circulación a dos conductores alcoholizados

• Fue en el marco de operativos de prevención pruebas de alcoholemia verificaron los cuales arrojaron resultado positivo.

Efectivos de la Comisaría Cabo Jorge Pellegrino, de la localidad Lucio V. Mansilla demoraron a dos conductores de automóviles que circulaban en estado de ebriedad y realizaban maniobras peligrosas.

Los procedimientos se concretaron este domingo, durante la madrugada, cuando el personal realizaba recorridas preventivas por el sector del Camping Municipal, de la mencionada localidad.

Durante esa tarea, observaron a dos vehículos, un Toyota Etios y Chevrolet Prisma que realizaban maniobras peligrosas.

Al interceptarlos, los choferes fueron sometidos a las respectivas pruebas de alcoholemia verificaron los cuales arrojaron resultado positivo.

Por esa razón, fueron demorados y los trasladaron hasta la dependencia policial, en tanto que los rodados fueron secuestrados.

Allí, los conductores fueron notificados de su infracción y continuaron en libertad.

INTERIOR - INGENIERO JUÁREZ

La Policía secuestró una motocicleta por realizar ruidos molestos

• Fue durante patrullajes en avenidas principales y calles internas de esa localidad

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial de Ingeniero Juárez demoraron a un joven, por circular en una motocicleta a gran velocidad y realizaba ruidos molestos con el caño de escape modificado.

Fue en la madrugada del sábado último, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas en avenidas principales y calles internas de esa localidad.

Durante esa actividad demoraron a un motociclista que circulaba a gran velocidad, lo que comprometía la seguridad del tránsito y con ruidos que superaban los decibeles permitidos.

Tras la identificación los agentes comprobaron que el joven, de 18 años, no contaba con las documentaciones exigidas para circular.

El rodado fue secuestrado y el sujeto trasladado hasta la dependencia policial donde se notificó de su situación procesal y continuó en libertad.

Por el caso, se inició una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz de la localidad de Ingeniero Juárez.



