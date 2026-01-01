Ultimas Noticias

Tres detenidos durante allanamientos en distintos domicilios

Fue en el marco investigativo de distintas causas judiciales


Efectivos de la Comisaría Séptima realizaron dos allanamientos en el barrio El Porvenir y detuvieron a tres personas implicadas en distintos delitos. 

En la mañana de este sábado, los policías concretaron los mandados judiciales relacionados a las averiguaciones iniciadas por tres causas judiciales.

Las referidas actuaciones fueron por “Daño y Lesiones”, “Amenaza con el uso de arma blanca” y “Atentado y Resistencia contra la autoridad”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Provincia. 

Para ello, trabajaron de forma coordinada con el personal de la Comisaría Seccional Séptima, Destacamento Desplazamiento Rápido y los integrantes de las distintas dependencias pertenecientes a la delegación Unidad Regional uno-Distrito Cinco. 

Como resultado de la requisa, detuvieron a un hombre y dos mujeres, señalados como responsables de los delitos.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificaron de su situación procesal, permaneciendo todo a disposición de la justicia.