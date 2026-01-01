Tres detenidos durante allanamientos en distintos domicilios

• Fue en el marco investigativo de distintas causas judiciales

Efectivos de la Comisaría Séptima realizaron dos allanamientos en el barrio El Porvenir y detuvieron a tres personas implicadas en distintos delitos.

En la mañana de este sábado, los policías concretaron los mandados judiciales relacionados a las averiguaciones iniciadas por tres causas judiciales.

Las referidas actuaciones fueron por “Daño y Lesiones”, “Amenaza con el uso de arma blanca” y “Atentado y Resistencia contra la autoridad”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Provincia.

Para ello, trabajaron de forma coordinada con el personal de la Comisaría Seccional Séptima, Destacamento Desplazamiento Rápido y los integrantes de las distintas dependencias pertenecientes a la delegación Unidad Regional uno-Distrito Cinco.

Como resultado de la requisa, detuvieron a un hombre y dos mujeres, señalados como responsables de los delitos.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificaron de su situación procesal, permaneciendo todo a disposición de la justicia.







