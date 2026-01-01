Anularon dos centros de distribución de drogas y detuvieron a ocho personas

• Uno de los detenidos tenía pedido de captura por Hurto en grado de tentativa

Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas detuvieron a ocho personas y secuestraron droga entre otros elementos relacionados a la actividad ilícita, tras dos allanamientos realizados en esta ciudad.

Los policías antinarcóticos, realizaron trabajos de investigación en una causa por “Tenencia y Comercialización de Estupefacientes en dosis, destinadas directamente al Consumidor".

Durante varias semanas llevaron a cabo trabajos de campo y recolección de información, que revelaron la actividad ilícita desarrollada, por las personas involucradas.

Los datos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero Narcocrimen a cargo de la Dra. Silvana Jarzynski y Secretaria a cargo de la Dra. Miryan Román, quienes ordenaron las requisas domiciliaras.

Los mandatos judiciales se concretaron en la mañana de este sábado, en dos viviendas ubicadas en los barrios Balbín y San Juan Bautista, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales.

Tras los procedimientos detuvieron a cinco hombres, tres mujeres, incautaron fracciones de cocaína y marihuana, balanza de precisión, dinero en efectivo, celulares, entre otros elementos vinculados a la investigación.

