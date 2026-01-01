Hallaron muerto a un hombre en su domicilio en el barrio Don Bosco

• No encontraron signos de violencia, daño o desorden en el interior de la vivienda

Un hombre, de 48 años, fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en el barrio Don Bosco, de esta ciudad y las pericias descartaron signos de violencia o daño.

El sábado último, alrededor de las 16:50 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, verificaron un requerimiento en un complejo de alquileres.

Allí, se entrevistaron con una mujer quien denunció que olores nauseabundos provenían del departamento de su vecino, con quien había perdido contacto días atrás.

En consecuencia, forzaron la puerta de acceso, ingresaron y encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo fue puesto en conocimiento de la Jueza de feria, Dra. Silvana Adalid Jarzynski y de la fiscal, Dra. Julieta Raquel Alucín, quienes direccionaron el procedimiento.

De inmediato, los integrantes de la Dirección Policía Científica, realizaron la inspección y no encontraron evidencias de alguna situación violenta en el lugar.

Después, los policías del Cuerpo de Bomberos trasladaron los restos hasta la morgue judicial para la correspondiente autopsia, que luego fue entregado a un familiar.











