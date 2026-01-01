Trabajo policial: secuestran motos por infracciones y recuperan una robada

La prevención vial se realizó en distintos puntos de la ciudad

Efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno y del Grupo de Operaciones Motorizadas realizaron distintos procedimientos donde secuestraron motocicletas, recuperaron otra y retuvieron a dos menores.

La primera intervención fue en la madrugada del domingo último, en la avenida Dr. Luis Gutnisky, cuando personal del Grupo de Operaciones Motorizadas, incautó una Corven Energy, por infracciones a la Ley de Tránsito, el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad y se negó a realizar el test de alcoholemia.

El segundo procedimiento también fue realizado por los integrantes del Grupo de Operaciones Motorizadas, cuando el lunes último, a las 14:50 horas, secuestraron una Motomel Blitz sin dominio colocado, con escape modificado y sin documentación. Luego dejaron fuera de circulación una Corven Energy, guiada por dos menores, quienes no llevaban casco protector colocado, ni identificaciones.

Por último, el martes último, por la tarde, integrantes de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno hallaron una Motomel Blitz robada, abandonada en inmediaciones al barrio El Porvenir. El presunto autor ya se encuentra identificado.

