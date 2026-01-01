Aprehendieron a dos hombres y retuvieron a un adolescente por un hecho de Hurto

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a dos hombres, retuvieron a un menor que sustraían ladrillos de una empresa constructora y se inició una causa judicial por el delito de hurto.

El hecho ocurrió el mediodía martes último, en el barrio 28 de Junio, cuando personal policial advirtió que tres individuos, de 17, 19 y 22 años, acarreaban a mano los materiales de construcción, propiedad de una empresa.

De inmediato los involucrados fueron demorados en la vía pública y no pudieron justificar la propiedad de los elementos.

Los dos hombres fueron trasladados a la comisaría donde fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la justicia, mientras que el adolescente fue entregado a un familiar, tras la correspondiente intervención de la Línea 102 y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.











