La Policía detuvo a un sujeto por el robo de una moto

• Fue durante un allanamiento en una vivienda del barrio El Porvenir

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima detuvieron a un joven, imputado en una causa judicial por el robo de una motocicleta, ocurrido días atrás en el barrio Juan Domingo Perón.

El caso se inició, cuando una mujer denunció la sustracción de su Motomel de 110 cilindradas, que estaba estacionada en el Centro de salud del mismo barrio.

Con el inicio de las tareas investigativas, la Policía, contó con la colaboración de los vecinos y, finalmente el domingo último en horas de la noche, identificaron al autor del hecho y encontraron la moto.

Las pruebas obtenidas fueron puestas a conocimiento del juzgado de feria a cargo del Dr. Enrique Javier Guillen, quien ordenó allanar el domicilio del imputado.

El mandato judicial fue concretado el martes último, por integrantes de la fuerza provincial quienes llevaron adelante la requisa en una vivienda del barrio El Porvenir, en el marco investigativo de la causa judicial por el delito de “Hurto”.

Durante esa actividad, detuvieron a un joven, de 19 años, imputado en la causa quien fue trasladado hasta la comisaria y quedó a disposición de la justicia provincial, siendo el caso exitosamente esclarecido.