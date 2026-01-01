El Hospital Distrital de Las Lomitas fortalece la atención neonatal con la incorporación de un nuevo equipamiento

Se trata de un resucitador infantil de última generación que será utilizado en el Servicio de eonatologíade partos y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), hizo entrega al Hospital Distrital de Las Lomitas de un resucitador infantil de alta tecnología, destinado a neonatos que presentan dificultades respiratorias al nacer o son prematuros.

El equipo, que incluye una pieza en T, está diseñado específicamente para recién nacidos y lactantes de hasta 10 kilogramos, y será utilizado en el servicio de neonatología, la sala de partos y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de dicho nosocomio.

El nuevo resucitador brindará soporte respiratorio inmediato a aquellos recién nacidos que no logran respirar adecuadamente al momento del nacimiento. Además, la provisión del equipo fue acompañada por una capacitación intensiva al personal de salud para asegurar su uso correcto y adecuado.

El director del nosocomio de salud, el doctor Javier Trachta, manifestó que “es un elemento de mucha utilidad” y describió que “el equipo cuenta con un flumiter o regulador de flujo que es esencial para controlar la cantidad de oxígeno medicinal que se suministra a los pacientes”.

“Además, tiene un mezclador de oxígeno y aire que permite administrar oxígeno de acuerdo a las necesidades del paciente, ya que un suministro excesivo podría causar daño. También puede usarse para administrar oxígeno al 100% en caso de paro cardiorrespiratorio para facilitar la reanimación”, explicó.

Trachta, afirmó que “el equipo será fundamental para neonatos que presenten dificultad respiratoria o apnea, permitiendo un abastecimiento adecuado de oxígeno de manera sencilla y reduciendo el riesgo de daños como el barotrauma por exceso de presión.

“Con este equipo, el riesgo se limita porque tiene un sistema de escape que previene esos problemas”, añadió.

Además, sostuvo que “este avance resalta la fuerte presencia del Estado provincial, con el gobernador Gildo Insfrán a la cabeza, quien asegura que se destinen los recursos a cada institución conforme a sus necesidades, respondiendo, de manera permanente, a las demandas de la población”.

A su vez, destacó que “en materia de política sanitaria, año tras año, se viene incorporando tecnología de última generación a los efectores sanitarios en todos los niveles de complejidad como una prioridad”.

Asimismo, para cerrar, el funcionario agradeció la gestión realizada por el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, “que siguiendo los lineamientos del gobernador Insfrán, nos acompaña y apoya constantemente, e hizo posible que el hospital pueda contar con este equipo de vital importancia para enfrentar, de una mejor manera, los problemas respiratorios que puedan presentar los recién nacidos”.



