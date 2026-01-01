Taller de trenzas en el Centro Comunitario de La Nueva Formosa orientado a ofrecer técnicas actuales de peinados

En el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa se llevó adelante un taller de trenzas pensado para aprender técnicas actuales de peinados, ideales para lucir en la playa, la pileta o en el día a día.

En ese contexto, en la jornada del miércoles 21, las participantes conocieron criterios de armado, combinaciones y estilos que marcan tendencia, sumando nuevas herramientas para ampliar su propuesta de peinados y potenciar su creatividad.

Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, brindó declaraciones al respecto a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). Se refirió a estos espacios de formación que buscan generar oportunidades, fortalecer saberes y abrir puertas a nuevas posibilidades de emprendimiento en el barrio.

Explicó que, en particular, este curso de actualización de trenzas profesionales se gestionó “a través de una vinculación de la Subsecretaría de Empleo con el Ministerio de la Comunidad para llegar a los diferentes puntos de Formosa con capacitaciones y actualizaciones de verano”.

Destacó que la capacitación tuvo “una concurrencia muy importante de participantes, con 118 mujeres inscriptas, muchas de ellas se hicieron presentes con sus hijos para también realizar la práctica de esta actualización”.

Las capacitaciones están cargo de profesionales de la Subsecretaría de Empleo que vienen trabajando hace un tiempo, las cuales “nacieron de la mano de las personas que se recibieron en diciembre de las diferentes propuestas ofrecidas por el área el año pasado”, puntualizó.

Vicentín también manifestó que la idea es “generar iniciativas con talleres y actualizaciones prácticas, aprovechando este tiempo de vacaciones de verano”.

De esa manera, quienes concurrieron “podrán adquirir herramientas para poder emprender y seguir mejorando en los oficios que hoy trabajan”, enfatizó sobre el objetivo que se persigue con ello, “como es en este caso en La Nueva Formosa”.

Siguiendo esa línea se está trabajando con oficios digitales: como la IA (Inteligencia Artificial) para profesionales, “que finalizó esta semana, con muy buena concurrencia también, al igual que oratoria”, ahondó.

En resumen, “esto es parte de una planificación de verano por parte del área, ofreciendo cursos prácticos cortos y actualizaciones como talleres, que continuarán hasta el mes de marzo”, informó.

En el interior provincial, por su parte, la funcionaria indicó que se trabaja en lo que son los Mercados Comunitarios de Emprendedores (MCE) como en Herradura, Pozo del Tigre y Pirané.

Primer verano

Por su parte, Luz Olmedo, directora de Coordinación de Áreas Programáticas del Ministerio de la Comunidad y a cargo también del Centro Comunitario de La Nueva Formosa, destacó que es el primer verano para este flamante espacio construido por el Gobierno provincial.

Allí oportunamente se reunieron los distintos organismos provinciales para presentar una propuesta al alcance de todas las familias. Partiendo de esa base, “existen propuestas para los niños con deportes como el fútbol, vóley, taekwondo y ajedrez. Por el lado cultural, talleres de guitarra y música”, indicó.

Mientras que para las mujeres hay gimnasia funcional y aeróbica, así como también el gimnasio terapéutico para adultos mayores. Por tanto, “de lunes a viernes está abierto el lugar”, subrayó.

Amplió que allí además “funciona un Espacio ECO y hay un equipo de Dirección de Niñez y Secretaría de Mujer, con determinados días y horarios que trabajan, ofreciendo una escucha activa y empatía”.

Y explicó, en ese sentido, que “desde la primera entrevista las profesionales se involucran en cuáles son las problemáticas y el asesoramiento que necesitan las familias, direccionando las demandas”.

Refiriéndose a la actividad del taller de trenzas, sumó que también se unieron la parte de emprendedurismo y cine, por lo que fueron “tres actividades paralelas realizándose”.

Y adelantó que a partir de la semana que viene se comenzará con la colonia de vacaciones de los niños, niñas y adolescentes del Centro de Comunitario en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

“Hermoso curso”

Por último, como una de las asistentes al taller, Gisela Alcaráz, vecina del barrio La Nueva Formosa, expresó sentirse “encantada con el Centro Comunitario y este hermoso curso”.

Valoró las actividades que ofrece, abarcando a todas las edades, “desde los más pequeños hasta las personas mayores. Tenemos funcional, zumba, taekwondo para los niños”. “Se necesitaba un espacio así para la comunidad”, apreció.

En cuanto al curso, dijo que se sumó porque “brinda una rápida salida laboral, debido a que las trenzas hoy son tendencia absoluta”, por esa razón se trata de un “peinado adaptado a cualquier tipo de evento”. Por ese motivo, como ella es del rubro peluquería, las clientas se lo solicitan mucho, reconoció.



