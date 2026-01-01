“Siempre presente”: Desde El Quemado Nuevo valoran el acompañamiento del Gobierno provincial

Vecinos de El Quemado Nuevo, paraje situado en jurisdicción de Laguna Yema, contaron cómo les cambió la vida la habilitación que realizara a fines del año pasado el gobernador Gildo Insfrán de la Línea de Media Tensión que suministra energía eléctrica las 24 horas a esa colonia rural del Departamento Bermejo y también a El Cañón.

Mirta Maldonado, Ariel Parada, Norma Carbajal, Marco y Mario Illescas hablaron con AGENFOR en el marco de la reciente gira que realizó el vicegobernador Eber Solís por localidades del oeste formoseño.

Junto a una delegación que lo acompañó, inspeccionó obras hídricas que se concretan desde el Gobierno provincial ante las crecidas del río Pilcomayo.

En la primera jornada, Solís estuvo en La Esperanza, Río Muerto y Guadalcázar, visitando parajes como Bajo Hondo, Alto Alegre, La Banderita, Pozo Molina y El Descanso. Y luego continuó en Los Chiriguanos, La Rinconada y en la localidad de Laguna Yema, llegando a El Cañón y El Quemado Nuevo.

“Recorrimos kilómetros de terraplenes y barreras de contención del Bañado La Estrella, obras solicitadas por los pobladores y que hoy son un hecho por decisión política del Gobernador”, subrayó el Vicegobernador.

En ese contexto, los pobladores de El Quemado Nuevo valoraron la concreción de la obra eléctrica. Consiste en 60 kilómetros de líneas de 13,2 KV desde el centro de distribución de Laguna Yema hasta las comunidades mencionadas, así como los transformadores y las líneas de baja tensión para la distribución domiciliaria.

Se trata de un beneficio directo para más de un centenar de familias rurales de El Cañón y El Quemado Nuevo, que ya cuentan con energía eléctrica las 24 horas.

“El Modelo Formoseño tiene como eje la justicia social, invirtiendo en obras que el mercado nunca realizaría, otorgando igualdad de derechos y posibilidades a todos los formoseños y las formoseñas, vivan donde vivan”, acentuó el primer mandatario provincial en la inauguración.

“Al 100% nos cambió la vida la luz, fue un cambio total”, destacaron los vecinos entrevistados por esta Agencia. “Ya tenemos otra visión, una mirada hacia adelante y una mejor calidad de vida. Queremos que nuestro pueblo crezca, que se urbanice”, significaron sobre este lugar donde hay mayoría de productores que se dedican a la cría de “vacas, chivos, chanchos, de todo un poco”, precisaron.

En ese sentido, comentaron que “la idea es formar una Junta Vecinal para organizarse mejor y poder llevar nuestras inquietudes y necesidades a las autoridades”.

En cuanto a las reuniones que encabezó el Vicegobernador, acompañado por el administrador general de Vialidad Provincial, Javier Caffa, intendentes, funcionarios y referentes de la zona, los vecinos remarcaron que “con las obras de defensas que se están haciendo estamos más tranquilos”.

“Nos sentimos acompañados por el Gobierno provincial. Hay respuestas, están presentes siempre”, concluyeron.



