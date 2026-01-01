Río Muerto: Continúa el trabajo del Servicio Social Nutricional en las escuelas

En diálogo con AGENFOR, la delegada zonal de Río Muerto, Carolina Orte, confirmó que continúa el trabajo sostenido del Servicio Social Nutricional en las escuelas de toda la zona que abarca un radio de 250 kilómetros con 22 parajes.

“En los parajes más grandes, por ejemplo, Posta Cambio Salazar, La Madrid, Guadalcázar y Río Muerto, se está brindando a plato servido y algunos retiran en formato de vianda, o sea vienen con su tupper o su ollita y retiran la comida. En los parajes más pequeños, van los padres y retiran la comida, porque es necesario que sea un adulto el que vaya y retire”, explicó.

Asimismo, la funcionaria aseveró que el Gobierno provincial “está presente en cada uno de los parajes de nuestra provincia a través del Servicio Social Nutricional en este tiempo de vacaciones, con fondos de la provincia”.

“Se hace responsable de garantizar esta ayuda a las familias y no solamente eso, sino que además está presente a través de los diferentes organismos”, indicó.

Y ejemplificó con la constante asistencia que realizan a las familias de los parajes debido a los desbordes del río Pilcomayo “para resguardar los bienes públicos y de cada una de las personas”.

Por último, Orte estimó que, a principio de año, llegará la asistencia del Gobierno con los kits escolares, zapatillas y guardapolvos para los niños y docentes, “que se realiza todos los años de manera permanente”.



