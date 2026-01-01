Nunca más es nunca más

En el primer día hábil del año en el que se conmemora el 50° aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dirctadura más sangrienta de nuestro país, el Gobierno Nacional imita sus métodos y autoriza, a través de un DNU, las detenciones arbitrarias por parte de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)

Desde el Partido Intransigente repudiamos enérgicamente esta medida que significa un ataque a las libertades individuales y a las garantías constitucionales, únicamente entendible en el marco de un programa económico que beneficia sólo a laa elite depredadora del 2% más poderoso de la población, perjudicando a las amplias mayorías de nuestro pueblo y cuyo deterioro se irá incrementando, produciendo lógicos conflictos sociales.

Llamamos a todas las fuerzas políticas y sociales democráticas a expresar su oposición y al Congreso Nacional a rechazar este Decreto.

Mesa Directiva Nacional

Partido Intransigente