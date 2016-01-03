Laguna Naineck: "Se viene el Veranazo Naineck 2026"

Este verano, Naineck se llena de deporte, movimiento y diversión. Llega el **Torneo Deportivo Municipal Verano 2026**, una propuesta pensada para que vecinos y visitantes disfruten a pleno de nuestra laguna y de los distintos espacios deportivos de la localidad.

La invitación está abierta para todas las edades. Desde la Comuna te invitan a "armar tu equipo y sumate a la competencia y viví jornadas únicas al aire libre, compartiendo con amigos y en familia".

🏆 **Disciplinas confirmadas:**

🏐 Vóley

🏖️ Beach Vóley

⚽ Beach Fútbol

🥅 Fútbol Infantil

🎾 Pádel

El "Veranazo Naineck 2026" promete deporte, encuentro y mucha energía positiva.

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS! #veranazonaineck2026



Ya podés asegurar el lugar de tu equipo para el Veranazo Naineck 2026. ¡Es fácil y rápido desde tu Pc o celular!



Para equipos de Laguna Naineck y Colonia La Primavera.



Inscribite ahora en: https://veranazo.lagunanaineck.com



DATO IMPORTANTE: No necesitás la lista completa ya. ¡Asegurá el cupo solo con los datos del delegado! Después podés cargar la lista de jugadores con tu código de acceso.



Escaneá el QR de la imagen o entrá al link

https://veranazo.lagunanaineck.com







