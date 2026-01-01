Solís: “Les decimos a los formoseños que, a pesar de la situación adversa generada por el Gobierno nacional, no están solos”

Esta semana, el vicegobernador Eber Solís encabezó la entrega de certificaciones en oficios a más de 680 vecinas y vecinos de distintos barrios de la ciudad de Formosa.Se trata de 20 propuestas formativas, impulsadas por el Gobierno de Formosa, que se desarrollaron en los barrios como el San Agustín, Liborsi, Lote 4, Guadalupe, La Paz, 8 de Octubre, Municipal, Stella Maris, Laguna Siam, San Antonio, Mariano Moreno, Técnica y Politécnico, El Resguardo, Lisbel Rivira, Divino Niño y 12 de Octubre, entre otros.Tras felicitar a los flamantes egresados y egresadas, y a sus familias, “por este logro que abre nuevos caminos”, remarcó que “en tiempos complejos, donde salir adelante exige más sacrificio e ingenio, demostraron que la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar realidades, generar oportunidades y fortalecer la dignidad del trabajo”.“Quiero decirles a los formoseños y a las formoseñas que, a pesar de la situación adversa generada por el Gobierno nacional, no están solos”, subrayó el Vicegobernador, según declaraciones recabadas por AGENFOR.Y destacó que “estas capacitaciones, más allá de enseñarles un oficio, un aprendizaje y algún ejercicio en alguna determinada actividad, también significan ese valor que nos arraiga como formoseños, que es el de la solidaridad, el de la unidad y el de poder organizarnos en una situación crítica y difícil”.Además, adelantó que “en febrero vamos a lanzar más cursos de oficios”, resaltando que “en Formosa, el que quiere estudiar, el que quiere progresar, puede hacerlo. El que quiere salir adelante, va a salir adelante”.“A pesar de que tengamos un Gobierno nacional que nos da la espalda y que pretenda darnos una patada, en Formosa hay un Gobierno y un gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que no van a dejar de trabajar para que podamos llevar adelante la bandera de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”, reafirmó.Por su parte, Jesús López, coordinador del Polideportivo del barrio La Paz, lugar donde se realizó la entrega de los certificados, valoró que dichas capacitaciones se desarrollaron en más de 19 barrios y fueron sobre diferentes disciplinas, “desde elaboración de masas, ornamentaciones para eventos, reparación de motocicletas y celulares, refrigeración”, entre otras.“Un número increíble de capacitaciones se llevó a cabo durante todo el 2025, de manera libre y gratuita, ya sea en el Polideportivo del barrio La Paz, así como también en clubes de barrio y predios donde se instaló un aula móvil, ya que trabajamos en conjunto con el área Técnica del Ministerio de Educación que proveyó profesores, insumos y elementos para que el vecino solamente tenga que asistir con las ganas de formarse y capacitarse, para su propio conocimiento o luego emprender algún tipo de trabajo, idea o sueño que haya tenido para la economía familiar”, enfatizó.“Estuve haciendo capacitaciones en varios barrios y en el Liborsi, donde vivo y se instaló el aula móvil. Así que agradecida infinitamente a nuestro Gobernador y Vicegobernador por darnos esta oportunidad a las mujeres para que nos capacitemos”, remarcó Adelina López, quien fue capacitadora y también asistió a algunos cursos para continuar formándose.Comentó que “empecé con panadería y pastelería, primero en la Casa de la Solidaridad del Liborsi, donde nos fue muy bien. Y hasta hoy no paramos”.Del mismo modo, Horacio Pastor, capacitador en reparación de celulares, contó que “estuvimos en el 2025 dictando capacitaciones en distintos barrios. Tuvimos una gran masa de alumnos de diversas edades, tanto hombres como mujeres”.Destacó que “como resultado de estas capacitaciones hubo 51 nuevos certificados en reparación de celulares, quienes ya cuentan con conocimientos básicos y técnicos para poder desenvolverse en esta rama de la tecnología que hoy en día está muy demandada porque todo el mundo tiene un teléfono, estamos todos comunicados”.Finalmente, Elizabeth González contó su experiencia en la capacitación de moldería: “La profesora supo desarrollar las clases de una manera espectacular. Nos guió en hacer los moldes, así como en pasarlos a las telas y poder hacer nuestras propias prendas”.“Que existan este tipo de capacitaciones gratuitas en Formosa es lo mejor, porque es darle la oportunidad a la gente para que pueda desarrollarse y hacer algo para propio. No es lo mismo ir a comprar algo que ya está fabricado a hacer tu propia ropa o emprender algo. Hoy todo sirve y estudiar nunca está de más”, cerró.