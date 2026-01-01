En el inicio del 2026, el Ministerio de Desarrollo Humano sigue con los operativos de vacunación casa por casa

Entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero, más de 300 dosis fueron aplicadas en los barrios El Porvenir, 1° de Mayo y Luján, gracias a un intensivo trabajo que abarcó un total de 125 manzanas recorridas por los equipos de vacunadores.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha en el arranque del año otro importante operativo de vacunación domiciliaria, que alcanzó en esta oportunidad a tres barrios ubicados en la jurisdicción cinco de la ciudad capital.

Organizado por el Departamento de Inmunizaciones, en articulación con el centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón y la colaboración de diferentes efectores sanitarios de la ciudad, durante los cinco días de trabajo ininterrumpido, se logró la aplicación de 311 dosis de vacunas.

Este accionar se desplegó en los barrios El Porvenir, 1° de Mayo y Luján, a cargo de 67 equipos de salud, integrados por 134 vacunadores. “Fueron aplicadas 162 dosis de vacuna antigripal, 141 dosis de otras de calendario, más ocho refuerzos de la vacuna COVID-19”, informó la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, la doctora Laura Filippini.

Cabe mencionarse que esta modalidad de vacunación intensificada se viene haciendo desde diciembre del año pasado, con el objetivo de actualizar y completar los esquemas de vacunación, principalmente, de niñas y niños hasta los 11 años y embarazadas.

“Y, por supuesto, estamos continuando este año, con el inicio ya en la primera semana de enero y se va extender hasta completar totalmente todos los barrios de la Capital, extendiéndose luego al interior, priorizando en primera instancia los lugares donde las coberturas son más bajas”, remarcó la médica.

Amplió ello explicando que la inmunización casa por casa “es una estrategia fundamental dentro de la atención primaria de salud” que el Gobierno de la provincia de Formosa viene implementando desde hace muchos años “con muy buenos resultados” y que se destaca “como uno de los principales métodos para prevenir numerosas enfermedades en todas las edades y, especialmente, en los grupos más vulnerables”.

Respecto al trabajo que realizan los vacunadores durante las recorridas, mencionó que al llegar a las casas “revisan los carnets y proceden luego a la aplicación de las dosis necesarias para que las personas, sobre todo, niños y embarazadas queden con todos sus esquemas completos y al día”.

Detalló que el área programática del centro de salud del barrio Juan Domingo Perón es una de las que tiene mayor población en la Capital. “Por ese motivo, se decidió seguir con la vacunación en ese sector” a fin de continuar mejorando las coberturas de vacunación “porque también si hay adultos con sus vacunas incompletas, se aprovecha para administrarles las dosis que les faltan”.

“El objetivo es controlar, sobre todo, a los niños, teniendo en cuenta la situación que hay con algunas enfermedades, como el sarampión que presentó casos en varias provincias de la Argentina y brotes en los distintos países de la región. Y el coqueluche, que se cobró la muerte de varios menores en el 2025”.

Aseguró, entonces, que lo mejor y más conveniente es que todos los chicos desde recién nacidos hasta 11 años “tengan su carnet de vacunas completo para evitar algún brote en el caso que llegara a aparecer algún caso”.

Al finalizar, dio a conocer que el trabajo en el área programática mencionada continuará la próxima semana, desde el lunes 12 de enero “en los barrios Juan Domingo Perón y San Isidro, que son los que aún faltan y donde se hará lo mismo, domicilio por domicilio hasta alcanzar la totalidad de las manzanas”.



