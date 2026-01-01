La Comuna realizó diversos trabajos en la ciudad durante la jornada del sábado

Cuadrillas municipales trabajaron en diversos sectores de la ciudad desde horas tempranas de este sábado con la desobstrucción de bocas de tormenta y desagües a fin de ir mitigando los efectos de las lluvias caídas durante el día y permitir el normal escurrimiento de agua.

Paralelamente, desde el área de Servicios Públicos comunal se continuó con el plan de tareas del día, interviniendo distintos sectores del ejido urbano.

En ese sentido se realizó limpieza de sumideros y bocas de tormenta sobre la Av. Néstor Kirchner; en calles internas del barrio Facundo Quiroga, Av. Los Pioneros, entre colectora y 28 de Junio, como así también sobre Diagonal.

En el barrio San Miguel y Mariano Moreno se procedió a realizar levantamiento de escombros sobre la calle Uruguay; en otro sector de la ciudad, concretamente en el 12 de Octubre se hizo cuneteo con carga directa sobre la Av. 12 de Octubre, entre Parkinson y Av. Italia.

En la zona norte de la ciudad, concretamente en los barrios Las Orquídeas, 7 de Mayo y aledaños las cuadrillas municipales trabajaron en la limpieza de boca de tormentas, mejoramiento de drenajes pluviales y limpieza de tubos de alcantarillas.

Desde el área de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la Comuna recomiendan a los vecinos sacar la basura en los horarios planificados para cada barrio a fin de evitar que estén mucho tiempo en la vía publica y ante lluvias puedan desplazarse hasta las bocas de tormenta, de esa manera se evitan anegamientos.



