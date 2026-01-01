Continúan las colectas de sangre semanales en el Hospital de Tres Lagunas





Este jueves 22, el Hospital de Tres Lagunas llevó adelante una nueva colecta de sangre que contó con la participación de los vecinos que, de manera voluntaria, se acercaron a donar, respondiendo de manera muy positiva a una nueva convocatoria.

Desde el 2023, el nosocomio se sumó a la Red Provincial de Hemoterapia. Desde entonces, las jornadas de colecta se realizan de manera ininterrumpida “todo el año, todo el mes y prácticamente todas las semanas, teniendo en cuenta que es un elemento vital que no se puede comprar ni conseguir por otro medio que no sea la voluntad de una persona de ayudar a otra”, remarcó el director del hospital, el odontólogo Alejandro Gómez.

Indicó que en lo que va del 2026 “seguimos trabajando fuerte, promoviendo la donación y alentando a que sean cada vez más las personas que quieran donar porque cualquiera puede necesitar de una transfusión de sangre en algún momento de su vida. Y es fundamental que siempre contemos con unidades de sangre suficientes”.

Al respecto, resaltó que desde principios de enero hasta la fecha “desde nuestro hospital, ya venimos aportando 26 unidades de sangre al Centro Provincial de Hemoterapia. Algo muy valioso, porque solo con una unidad de sangre se puede ayudar hasta a cuatro personas que esperan cumplir con un tratamiento para mejorar su salud, o para salvar su vida en muchos casos”, afirmó.

En ese punto, Gómez destacó que estas colectas que tienen lugar en los efectores sanitarios del interior, son posibles gracias a las políticas de salud que implementa el Gobierno de Formosa “y a la decisión oportuna del gobernador Gildo Insfrán, de proveer todo el equipamiento necesario, con tecnología de última generación, para que las extracciones de sangre, como la conservación y el envío de las unidades recolectadas sean un hecho”.

“Y para que todo el proceso, se haga bajo las normas de seguridad adecuadas, brindándoles a los donantes un ambiente cómodo y propicio para la donación, que incluye también un refrigero. Y para que luego, esas unidades de sangre lleguen a sus destinatarios en óptimas condiciones”, agregó.

Asimismo, mencionó que, además de los días destinados específicamente a las colectas masivas, “nuestro equipo de hemoterapia trabaja a demanda” para dar respuesta inmediata cuando se presenta el caso de algún vecino que requiere una transfusión debido a una urgencia. “Aquí, se captan los donantes y se informa directamente al Centro Provincial de Hemoterapia”, consignó.

En nombre de todo el equipo de salud, expresó que “estamos muy contentos y muy conformes con esta actitud solidaria que tienen nuestros compueblanos en Tres Lagunas, presentándose automáticamente a donar, mostrando ese gesto altruista y de amor al prójimo, que se redobla cuando hay una necesidad. Eso demuestra que a medida que pasa el tiempo, cada vez hay mayor conciencia del valor que tiene una donación de sangre”.

En el cierre, expuso que en el hospital “ya tenemos un banco de donantes”, explicando que son personas que están incluidas en una lista confeccionada por el Servicio de Hemoterapia, “que vienen haciendo voluntaria y regularmente sus donaciones durante todo el año, reflejando el fuerte compromiso que tiene nuestra localidad con la donación de sangre”.



