Solís: “En Formosa hay un gobierno claro, previsible y que tiene una posición tomada y la va a seguir manteniendo”

En la tarde del viernes 16, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís encabezó una intensa jornada comunitaria de fortalecimiento deportivo, tecnológico y recreativo en la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital. Allí dejó inaugurado el sistema lumínico del club “Pintores Unidos”, en el barrio El Quebranto y luego compartió el “Cine Móvil” con las familias del Antenor Gauna.

En primer lugar, Solís estuvo en el encuentro deportivo comunitario del que participaron los clubes de la Jurisdicción Cinco como Pintores Unidos, 13 de Junio, Las Gladiadoras y Unión Norte.

En este marco, puso en funcionamiento el nuevo sistema lumínico de la cancha del Club Deportivo, Social y Cultural “Pintores Unidos” y también hizo entrega de elementos deportivos, “fundamentales para seguir fortaleciendo las distintas disciplinas que se practican en el barrio, acompañando el esfuerzo de los clubes y de las familias”, expresó.

Al respecto, Solís subrayó que “en Formosa seguimos apostando al deporte y al encuentro comunitario, con un Estado presente que acompaña y sostiene, aun frente a la situación de abandono del Gobierno nacional”, resaltando que “lo hacemos con el compromiso de siempre, defendiendo el Modelo Formoseño que conduce nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán”.

La jornada continuó en el barrio Antenor Gauna, donde familias enteras disfrutaron del “Cine Móvil”, una propuesta recreativa para que los más chicos disfruten del verano.

La actividad, desarrollada por el Ministerio de Cultura y Educación, en la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), donde también “continúan promoviendo el conocimiento como motor de transformación social a través del Club Digital Verano, acercando la tecnología a niños y jóvenes de la Jurisdicción Cinco, con el acompañamiento del Polo Científico y Tecnológico y jóvenes colaboradores de la jurisdicción”, puntualizó.

“En Formosa hay un gobierno claro y previsible”

Asimismo, en declaraciones recogidas por AGENFOR, señaló que “en un momento donde el contexto nacional no ayuda absolutamente para nada, generar estos espacios para recrear el alma y poder encontrarnos, es muy importante”.

Indicó que el Gobierno de Formosa asiste de forma “permanente” a los clubes de capital y cada una de las localidades del interior provincial, marcando que “contamos con una infraestructura social básica que no se detiene; desde escuelas y hospitales hasta estadios y polideportivos”.

Y resaltó que “hay 18 localidades que cuentan con su pileta de recreación o parque acuático para sus comunidades”.

En este sentido, enfatizó en que “si el Estado desaparece nada de esto puede ser posible”, subrayando que “la provincia, se destaca por su áreas de salud y educación, pero en lo que respecta a lo recreativo, no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún parque privado, porque tenemos por ejemplo, nuestro majestuoso Parque Acuático 17 de Octubre”.

Por todo esto, Solís expresó que “en Formosa, hay un gobierno claro, previsible y que tiene una posición tomada desde hace mucho tiempo y la va a seguir manteniendo”, al tiempo que mencionó que “tenemos un gobernador como el doctor Insfrán, que por supuesto, tiene esa convicción firme y no se va a vender, va a seguir manteniendo esta presencia del Estado y el trabajo articulado entre el sector privado y público”.



