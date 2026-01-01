Se registró un mínimo aumento en los casos de dengue en el transcurso de esta semana

Frente a ese escenario y dadas las condiciones climáticas actuales que favorecen la época de mayor circulación del virus, piden a la población evitar tener criaderos de mosquitos en las casas, reforzando, además, el uso de larvicida y repelente.

El Gobierno de Formosa, informó este sábado 17 que, en la última semana se registraron 5.116 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles.

Nueve de ellos arrojaron resultados positivos a dengue, correspondiendo dos a la ciudad de Formosa y otros dos a la localidad de General Belgrano.

En Clorinda, Fortín Lugones, Laguna Blanca, El Chorro y El Potrillo se registró un caso respectivamente.

Además indicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad Capital; tampoco tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, ni fallecidos por dengue. Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario fueron 46.

Respecto a los datos acumulados de la provincia precisaron que son 15 casos diagnosticados desde el 1 de enero 2026 a la fecha; el serotipo viral circulante es DEN 2 y no hubo ningún fallecimiento por dengue.

A su vez, en las acciones de control focal domiciliario y de protección personal fueron bloqueadas 4.300 viviendas con control focal; 7.369 visitadas; 2.236 fueron cerradas; en 833 se negó el ingreso a la brigada sanitaria; en 362 se erradicó larvas del mosquito y fueron entregados 4.300 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED.

Y fueron afectadas 359 personas para la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti.



