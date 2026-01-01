Repudian desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

La gestión del presidente Javier Milei dispuso el cierre del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), clave para unos 7000 bebés que nacen cada año en Argentina con malformaciones en el corazón.

“Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes que se ven en los niños. Se trata de alteraciones en el corazón del recién nacido que, hoy por hoy, gracias a Dios, con todo el avance diagnóstico que tenemos ya podemos advertirlas y esperar a estos niños desde la panza”, explicó la doctora Jésica Salinas, cardióloga infantil de Formosa.

La especialista, según declaraciones que recabó AGENFOR, calificó el cierre por decreto de dicho programa nacional como “un golpe muy importante”, teniendo en cuenta que existe “un gran porcentaje de niños que dependían de este sistema de cardiopatías congénitas”.

El PNCC funcionaba con expertos que garantizaban la atención constante, la coordinación de equipos y la derivación a los 15 centros especializados para todos los casos que se dieran en cualquier punto del país.

“Cuando hacíamos la detección, el diagnóstico de la cardiopatía congénita, lo subíamos a un sistema que se llama SISA, que es a nivel nacional”, precisó la doctora Salinas al referirse al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.

A partir de ahí, dicho sistema “nos indicaba adónde debíamos derivar a estos niños”, ahondando que si bien “algunas cardiopatías simples las estábamos resolviendo en la provincia, otros casos los teníamos que derivar a Corrientes, Buenos Aires o donde nos indicaran”.

Ahora, con esta desarticulación del PNCC, “este sistema se cae y quedamos a la intemperie con pacientes con cardiopatías complejas que están en diferentes estadios de resolución de la enfermedad”, alertó.

“Quedan en stand by, así que es un impacto muy grande”, lamentó. No obstante, resaltó que desde Formosa, “como equipo de cardiólogos infantiles, a cargo de la doctora Claudia Mudryk, que es nuestra referente, tendremos que reagruparnos y ver hacia dónde nos dirigimos”.

“Lo haremos con el acompañamiento del Gobierno provincial y del Ministerio de Desarrollo Humano, que siempre supo darnos respuestas, de manera que vamos a continuar en este camino”, reafirmó, al concluir.



