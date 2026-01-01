Solicitaron a la Nación que se sumen los meses de noviembre y marzo al subsidio eléctrico

El Gobierno del presidente Javier Milei oficializó un ajuste en los bloques de consumo eléctrico con subsidio para los meses de altas temperaturas en las provincias del Noroeste (NOA) y el Noreste argentino (NEA). La medida se enlista en la implementación del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese marco, se elimina además la segmentación en tres niveles de ingresos (N1 o sectores altos, N2 o sectores bajos y N3 o sectores medios) que regía desde 2022 y se crea una única categoría de beneficiarios, integrada por los hogares que “efectivamente solicitan y necesitan” subsidio para acceder al consumo energético indispensable.

De este modo, se crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y se construirá sobre su base de datos.

Al respecto, el secretario letrado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, el doctor José García, explicó en testimonios recabados por AGENFOR que desde la gestión libertaria nacional “se ha dispuesto la quita de los subsidios a la energía en la forma que se venían dando, ya que estaban segmentados en tres categorías, donde los sectores medios y las familias de menores recursos estaban subsidiadas”.

En cambio, “lo que se hará ahora es implementar un sistema donde hay hogares con y sin subsidios”, explicando que “para acceder, en principio, un hogar tiene que tener un ingreso inferior a tres canastas básicas totales, o sea, un poco más de 3.500.000 pesos”.

Asimismo, “se reduce el monto de los kilowatts que se venían subsidiando, determinándose dos tipos de períodos: el de mayor y el menor consumo”.

En el caso del primero, “es el que va a estar subsidiado mayormente, dado que se han dispuesto los meses de diciembre, enero y febrero” en este ítem.

Por lo tanto, “dejan afuera a noviembre y marzo, que para la provincia de Formosa son meses muy calurosos y que deberían haberse subsidiado”, entendió el asesor letrado de la Defensoría del Pueblo.

Reprobó categórico que “no se haya tenido en cuenta esto” y remarcó que, por ese motivo, “lo hemos solicitado” a la Nación, desde donde “han hecho caso omiso” a esta demanda, sin tener en cuenta las altas temperaturas que se registran en esta parte del país, lamentó.

No obstante, “han incrementado el monto de los kilowatts, de 300 a 550 kilowatts subsidiados, pero al 50%, es decir que van a subsidiar solamente 225 kilowatts, que para el consumo promedio de un hogar formoseño es prácticamente un monto mínimo, y en el resto se va a pagar toda la tarifa plena. Ahí es donde se va a producir el impacto”, advirtió.

Alertó que “va a venir una mayor facturación como consecuencia de la aplicación de este esquema impuesto por el Gobierno nacional, en forma de inconsulta, con desinformación e improvisación”.

De la misma manera, en el gas sucede “lo mismo”: “Se ha dispuesto que se va a subsidiar el 50%, ya no el 100% de las garrafas”, dijo.

En ese sentido, cargó duro contra la gestión que comanda el presidente Milei por “la improvisación que existe”, puesto que “en un primer momento establecieron que todos los beneficiarios del subsidio de hogares con garrafas deberían reinscribirse”, mientras que “ahora, con el decreto reglamentario, se ha dispuesto que la gente va a mudar desde el registro anterior a este nuevo que va a ser único para el gas y la energía”.

Para cerrar, recomendó que de existir dudas o consultas “se dirijan a la Defensoría del Pueblo, ubicada en la calle Padre Patiño 831 de la ciudad capital, o bien por vía telefónica al 3704 4436379 y al correo electrónico denuncia@formosa.gov.ar, donde los vamos a estar asesorando porque hay gente que por alguna razón no figura en el sistema y los incrementos que se vienen van a ser importantes”.



