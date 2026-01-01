La escuela de natación del Paraíso de los Niños continuará todo febrero

La directora del Parque Infantil Paraíso de los Niños, la profesora Guadalupe Robles, brindó detalles sobre la escuela de natación que se desarrolla en las instalaciones del espacio recreativo.

“En esta temporada 2026, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Secretaría General del Poder Ejecutivo y la Dirección del Parque Infantil, brindó por la tarde la escuela de natación destinada a niños de seis a 12 años”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Detalló que “alrededor de las 18 horas inicia la clase para los de seis, siete, ocho y nueve años”, mientras que “a las 19 horas para los de 10, 11 y 12 años”.

También, informó que esta actividad gratuita que tiene buena convocatoria “continuará durante todo el mes de febrero”, siendo el único requisito para participar “contar con el apto médico” y, por supuesto, acudir con “ganas de aprender y disfrutar de esta actividad”.

Aclaró que los niños asistentes son de diferentes barrios y, en su mayoría, asisten a la colonia de vacaciones.

“Desde el inicio, la idea fue que aprendan a nadar, que disfruten, jueguen y se integren y la verdad es que se ve un buen avance en el aprendizaje y se los ve muy contentos de ser parte de esta actividad”, cerró.



