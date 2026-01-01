Promocionaron en Formosa el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional

Presentaron en la ciudad de Formosa, como parte de una actividad de promoción, el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional, el cual es un evento que se organiza en la localidad de Mburucuyá, provincia de Corrientes, y que en este 2026 tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de febrero.

En el Centro Cultural del Galpón “C” del Paseo Costanero capitalino, este viernes 30, a partir de las 18 horas, fue sede de esta presentación que “para nosotros fue un honor”, declaró la profesora Graciela Marechal, directora de Acción Cultural a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa.

También dijo la funcionaria que se trata de un festival de larga trayectoria, destacando que esta actividad de promoción en la ciudad capital contó con destacadas autoridades, entre ellas el intendente de Mburucuyá, Edgar Antonio Galarza Florentín, dentro de una nutrida delegación.

La misma estaba compuesta por artistas y músicos para presentar las actividades que se desarrollarán el 6, 7 y 8 de febrero en la mencionada localidad correntina.

Por eso, acentuó Marechal, a quien la acompañó el subsecretario de Educación Luis Ramírez Méndez, “como formoseños nos sumamos”, desde el Gobierno provincial a su promoción.

El intendente de Mburucuyá, por su lado, dijo que estaba agradecido con la provincia de Formosa por “recibirnos para esta acción que se viene haciendo en otras jurisdicciones como Chaco y Misiones, ya que este festival nos hermana a todos”.

Por eso, a través de esto, subrayó el jefe comunal, “transmitimos nuestra cultura chamamecera a todos los lugares”, en este caso en Formosa, donde fue con un espectáculo musical que contó con bailarines, además de músicos, que desplegaron toda su arte.



