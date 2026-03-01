Finalizó en la Costanera capitalina la primera etapa de las obras del muro de contención

Se pondrán en marcha ahora los trabajos correspondientes a la segunda instancia.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, confirmó que concluyó la primera etapa de la construcción del muro de protección de costas, obras que fueron financiadas con fondos provinciales para proteger la zona de la Costanera “Vuelta Fermoza” de la erosión del río Paraguay y los deslizamientos.

“Ya hemos terminado la primera etapa hasta la calle Fotheringham y ahora vamos a empezar a ejecutar desde allí hasta la calle Salta, para luego avanzar hasta Ayacucho”, explicó el funcionario, en declaraciones recabadas por AGENFOR.

Indicó que esto constituye “otra etapa” de esa obra integral “en una zona que hace un tiempo había tenido un problema de un desmoronamiento por los desagües que salen en esa zona”.

En ese sentido, remarcó que con la concreción de esta obra “se va a dar una solución definitiva a ese problema”.

En paralelo, “se está trabajando en el proyecto de parquización en esta franja que se ha recuperado al río”, subrayó.

“Será un nuevo espacio para la ciudad capital, para todos los formoseños y las formoseñas, con una vista privilegiada de la curva que hace el río Paraguay en nuestra costa”, destacó, al concluir.







