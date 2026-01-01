Solicitan informes sobre el destino de los fondos recaudados por impuestos sobre los combustibles líquidos

Existen en trámite denuncias penales que afirman que los mismos fueron utilizados por el Gobierno Nacional para financiar operaciones de mercado y sostener de esta manera la meta de déficit cero-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, junto a Mario Ramello Gerente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) y Protesorero de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), entidad esta última que agrupa a 42 Cámaras de transporte a nivel nacional, advirtieron que la situación actual de la red vial se ha vuelto "verdaderamente crítica", calificándola como una "emergencia nacional" que se traduce en un aumento de siniestros viales. Señalaron, que si bien el Gobierno Nacional ha realizado anuncios sobre la Nueva Red Federal de Concesiones (RFC) y la licitación de 9.100 km de corredores viales, reconocen que estos procesos demandan acciones que insumen plazos prolongados y trámites administrativos que la gran mayoría de las rutas no está en condiciones de esperar, esquema que implica una privatización total y sin subsidios, donde las empresas concesionarias se encargarán del mantenimiento de rutas a cambio de la instalación de peajes y la posibilidad de sumar negocios secundarios como locales comerciales. Por ello, solicitaron al Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni y a Carlos Frugoni Secretario Coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía, que se agilicen las medidas paliativas urgentes, ante quejas diarias de "rutas llenas de cráteres, sin señalización, con banquinas deterioradas y puentes al borde del colapso", una red vial obsoleta frente al movimiento del transporte de cargas. Desde FADEEAC señalan que los trabajos de reparación de rutas y caminos podrían afrontarse con parte de lo recaudado en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), siendo el sector del transporte el principal aportante del ICL, al ser el primer consumidor de gasoil en Argentina. El consumo de combustible durante el 2025 del sector, rondó los 6.000 millones de litros anuales, lo que representa el 45% de los 14.000 millones de litros totales por año, según la normativa, este impuesto debería ser destinado al Fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), creado para financiar obras viales. El Ombudsman Provincial, señaló que, en este contexto se reiteró al Ministro de Economía Luis Caputo, que informe y aclare sobre el uso de los fondos de impuestos a los combustibles, toda vez que el Secretario de Hacienda Carlos Jorge Guberman, ha sido denunciado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) por incumplimiento de deberes de funcionario público y de las funciones administrativas a su cargo (Arts. 248 y 249 del CP), al no transferir a la DNV los fondos recaudados conforme lo establece el Decreto 976/01 que modificó la Ley 23.966. Por otra parte, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció al Administrador General de Vialidad Nacional Marcelo Jorge Campoy, “por los delitos de malversación de fondos públicos y desviar recursos destinados al mantenimiento de la red vial nacional”, con el agravante de la subejecución de obras, siendo que en el primer bimestre del 2025 se recaudaron $600.000 millones, debiéndole ingresar a Vialidad Nacional $86.000 millones y solo le ingresaron $18.000 millones, frente a datos documentados, señalando que el 60% de las rutas nacionales se encuentran en estado crítico, el 23% en condiciones malas y el 22,1% en situación regular, según evaluaciones del Sistema SIG VIAL, detallándose que cada peso no invertido en mantenimiento, obliga a gastar entre 3 y 5 veces más en obras de rehabilitación futuras.



