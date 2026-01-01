Detuvieron a cinco personas por causas pendientes ante la justicia

• Fue en distintos procedimientos concretados en la localidad de El Colorado y esta ciudad capital

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a tres hombres y una mujer imputados en causas judiciales y a otro por ocasionar molestias en la vía pública fue notificado de una causa contravencional.

La primera intervención fue el lunes último en horas de la madrugada, donde el Personal de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales tras tareas investigativas detuvieron al autor de un hecho de robo con escalamiento, en el barrio Antenor Gauna de esta ciudad.

El segundo caso fue concretado por los uniformados de la Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial, quienes aprehendieron a un sujeto por ocasionar desorden en la vía pública.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles último, frente a un complejo de alquileres ubicado en el barrio Los Inmigrantes, donde el infractor se encontraba en evidente estado de beodez y consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.

Otro procedimiento fue realizado por los policías de la Comisaría El Colorado, quien detuvo a un hombre involucrado en una causa de Daño y Amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Luego, integrantes de la Comisaria Seccional Cuarta en una rápida intervención concretada el martes último por la noche, durante patrullaje preventivo en el barrio Lisbel Rivira y observaron una vivienda con una puerta y una ventana abiertas.

Por prevención se acercaron para examinar y observaron en el patio diversos elementos presuntamente sustraídos del interior de la vivienda. Un hombre que huyó tras ser sorprendido por la prevención fue aprehendido a pocos metros del lugar.

Por último, el miércoles último en horas de la tarde por integrantes de la Comisaría Seccional Novena, detuvieron a una mujer imputada en varias causas, entre ellas “Amenazas con el Uso de Arma Blanca y Violación de Domicilio”.

En todos los casos, los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificaron situación procesal y quedaron alojados a disposición de la Magistratura interviniente. (Con foto)

INTERIOR – EL COLORADO

CONTROL VEHICULAR

Detectan una camioneta con numeraciones adulteradas

• Un hombre se hizo presente en la planta verificadora a fin de realizar el Formulario N° 12

Integrantes de la Policía de Seguridad Vial, Delegación de Puente Libertad, detectaron una camioneta Ford F-100 con distintas irregularidades en las placas de dominio, chasis y motor.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles, cuando un hombre se presentó en la Planta Verificadora con el fin de realizar el respectivo Formulario N° 12 y durante la inspección constataron irregularidades.

Por otra parte, según la inspección llevada por los especialistas con el control minucioso del rodado, se estableció que los guarismos del chasis y motor no eran originales.

Con la colaboración del personal de la Comisaría Local, se realizaron las consultas a los registros informáticos y las actuaciones legales correspondientes.



