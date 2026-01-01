Siguen en marcha actividades de verano de la Fundación para la Asistencia Solidaria

En el barrio Antenor Gauna de la ciudad de Formosa, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) continúa impulsando actividades de verano, de las que participan niñas y niños en compañía de sus familias.

En este caso a través del programa “Aprender Jugando”, la propuesta suma a los estudiantes del cuarto año de la carrera de Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata, quienes acompañan a las familias beneficiarias.

Los participantes de la actividad fueron los niños y niñas que participaron del tercer módulo de la Colonia de Vacaciones en el Parque Acuático.

“Con el Programa Aprender Jugando través de diferentes juegos aprenden, se relacionan, comparten, se divierten y desarrollan la creatividad e imaginación” explicó la presidenta de FAS, Blanca Denis.

Destacó que en el lugar, funciona un comedor, que es un centro comunitario con asistencia alimentaria de almuerzo y merienda a 73 familias en situación de vulnerabilidad.

“Le hacemos el acompañamiento tanto a los integrantes de la familia, a los niños y a los jóvenes que necesitan alguna asistencia del equipo interdisciplinario de la fundación” precisó, adelantando que la semana próxima un equipo de médicos y odontólogos habilitará dos consultorios.

“Hoy más que nunca tenemos que acompañar a la gente porque estamos viviendo una situación económica y social muy difícil a nivel país por culpa justamente de estas políticas de ajuste del Gobierno nacional que castiga a los que menos tienen” consideró Denis.

Sostuvo que en Formosa la política de ajuste se amortigua con todo lo que brinda el Gobierno de la provincia, como las colonias de vacaciones, tanto en el Paraíso de los Niños, como en el Parque Acuático.

Convenio

El docente de la Universidad de la Cuenca del Plata Marcelo Casco se refirió al convenio firmado por esa casa de altas estudios y la fundación FAS, por la cual los estudiantes de la carrera de Psicología se encuentran participando de las actividades en la Jurisdicción Cinco.

“El convenio tiene que ver con una extensión comunitaria en donde los alumnos acompañan las actividades que viene realizando la Fundación todo el mes de enero, del barrio Antenor Gaúna y de los barrios vecinos” explicó.

Señaló que se trata de estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de Psicología de la Universidad Cuenca del Plata, a los que se sumarán próximamente de Fonoaudiología.



