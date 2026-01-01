Formosa avanza con su Registro Industrial Pyme online

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería (DIHM) informó que 1036 empresas se encuentran hasta el momento registradas, como parte de la actividad industrial del 2025. La cifra es ascendente, ya que más empresas se suman al Registro.

Esta cifra refleja un crecimiento constante en el entramado productivo, que en el periodo 2021–2024 registraba 788 unidades industriales.

Este monitoreo permanente permite al Estado provincial acceder a datos actualizados sobre la dinámica del sector PyME, herramienta destinada para diseñar políticas industriales más competitivas y precisas.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza valoró la existencia del Registro Industrial Pyme (RIP) mediante el cual 397 de las empresas relevadas se encuentran inscriptas y 248 cuentan con su correspondiente Certificación Industrial. Este avance representa una mejora sustancial en los procesos administrativos del sector.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dijo que el RIP es accesible de manera virtual para todos los empresarios de la provincia y tiene por objetivo facilitar su accesibilidad y por supuesto, los trámites necesarios para la obtención, por ejemplo, de créditos o acceder a asistencia técnica por parte del Estado.

“La empresa levanta toda la documentación que se le solicita, y a partir de ahí corren cuatro a seis días aproximadamente, y ya tiene su registro pyme validado y por supuesto autorizado. Esto nos permite a nosotros conocer un poco más el sector pyme y el sector industrial que tiene nuestra provincia también” enfatizó el funcionario provincial.

Acciones de Gobierno

Consultado sobre las acciones del Gobierno provincial para el sector, destacó el acompañamiento permanente, que se traduce a partir de visitas, que permiten tomar un conocimiento cabal de la realidad de cada sector, y a partir de ahí, diseñar políticas públicas adecuadas.

En este marco trajo a colación el desarrollo del Programa Capacidad Proveedora PyME, puesto en marcha por la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, que se consolidó como un espacio estratégico de vinculación entre empresas demandantes y proveedoras locales, generando un volumen récord de negociaciones y un nivel de interés que refleja el potencial de crecimiento de la producción formoseña.

“Muchas pymes, estando dentro de la provincia de Formosa no se conocían y no sabían que existía tal o cual producto, y entonces lo traían de afuera. Esto quedó en evidencia en la última ronda de negocios que hicimos, con la participación de más de 160 pymes. Muchas de ellas quedaron sorprendidas por la cantidad de empresas que tenían productos que ellos, sin saber, traían de afuera del territorio provincial” insistió.

Se refirió también al Programa de Mejora de la Competitividad Industrial con formación profesional, capacitaciones y asistencia técnica.

Y por último, la asistencia financiera para las empresas como la línea del Consejo Federal de Inversiones, con el Banco de Formosa, con tasas subsidiadas por parte del Gobierno provincial que permitieron financiar necesidades puntuales de cada firma.

Datos

Las empresas interesadas en obtener la Certificación Industrial o inscribirse en el Registro pueden acceder a la plataforma oficial industria.formosa.gob.ar.

También pueden recibir atención presencial en José María Uriburu 804 (Planta baja), de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs, o comunicarse por WhatsApp al (+54) 9 370 478-7758.



