Intensifican obras de bacheo con asfalto en frío para reparar arteria en la ciudad

Equipos de trabajo pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad trabajaron durante la semana en obras de bacheo con mezcla asfáltica a fin de optimizar vías de circulación en diferentes sectores del ejido urbano.

Desde el área comunal resaltaron que estas obras tienen como objetivo eliminar grietas, fisuras y desniveles en la calzada, y garantizar una circulación segura.

“Estamos acá sobre la calle Salta entre Mitre y Eva Perón y estamos trabajando con un producto que la verdad que nos está dando muy buena satisfacción que es el asfalto de frío. Nos permite intervenir rápidamente en las distintas arterias de la ciudad y darle una solución al vecino con un producto que asegura la transitabilidad de forma adecuada y fluida”, afirmó el titular del área, Ing. Norberto Jofré.

En cuanto a la utilización de este material, el ingeniero comentó; ya venimos trabajando varios años con este producto y la verdad que empezó como una prueba piloto, pero los resultados nos sorprendieron, así que se siguió con esta metodología. Obviamente es un complemento a los bacheos que se realizan con hormigón, pero como decía, es un producto que nos permite avanzar mucho más rápido y darle una solución, una pronta respuesta al vecino.

Al consultarles por las horas en las que se realizan estos trabajos, Jofré explicó:

“Sí, la verdad que la Municipalidad, como siempre dice el intendente, el ingeniero Jorge Jofré, desde que amanece hasta altas horas de la noche hay un empleado municipal en la calle. Bueno, en este caso los chicos de Obras Públicas están trabajando se elige esta hora justamente para no estar complicando el tránsito. Sabemos que durante horas diurnas es un tránsito constante lo que hay, sobre todo en la zona del centro. Bueno, se elige a estas horas para que mucho más tranquilo el trabajo y tampoco afecta a los vecinos que transitan por la ciudad”.

“El trabajo es permanente, ya que se van arreglando, pero van apareciendo nuevos baches y tenemos que estar interviniéndolos constantemente”, cerró.







