La Policía sacó de circulación a 54 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 260 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2.436 personas y con prueba de Alcohotest a 91 personas, labraron 267 actas de infracción y detectaron a 54 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 38 motos, retuvieron 72 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó cobertura de seguridad en el marco de la competencia ciclística “Tradicional vuelta de Ciclismo doble Gauchito Gil”, que se realizó en la mañana de este domingo, entre las localidades de Herradura y Misión Laishí, de esta localidad.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia, para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, se movilizaron más de 4.300 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.











