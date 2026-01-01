Secuestraron una camioneta con pedido activo y detuvieron a dos sujetos

• Fue en distintas intervenciones concretadas en esta ciudad capital

Efectivos de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno, detuvieron a dos hombres imputados en distintas causas judiciales y secuestraron una camioneta con pedido de secuestro.

El primer procedimiento, fue concretado el jueves último en horas de la mañana, cuando los investigadores detuvieron a dos sujetos.

Tras realizar las correspondientes verificaciones, comprobaron que uno estaba involucrado en un hecho de hurto, mientras que el otro, imputado por abuso sexual y exhibiciones obscenas.

Ambos detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados en celda de la dependencia policial.

El segundo caso, fue realizado en la mañana del viernes último, cuando los policías iniciaron una investigación, por una camioneta que tenía pedido de secuestro por una causa por el delito de “Retención Indebida”.

Luego, hallaron el rodado estacionado frente a una vivienda del barrio Mariano Moreno, de esta ciudad.

Los guarismos fueron verificados a través de la base de datos de la Dirección General de Informática y confirmaron que era el rodado en cuestión.

La camioneta fue secuestrada y trasladada la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)












