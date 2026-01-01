Anularon tres centros de distribución de drogas en Clorinda

• Secuestraron más de 338 fracciones de pasta base de cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda detuvieron a tres dealers, en tres allanamientos simultáneos, en distintos barrios de la ciudad de Clorinda.

El procedimiento fue el resultado de un arduo y prolongado trabajo investigativo, que llevaron adelante los policías antinarcóticos.

Las averiguaciones iniciaron semanas atrás, cuando obtuvieron información sobre la comercialización de sustancias prohibidas, bajo la modalidad de narcomenudeo, en distintos domicilios.

A partir de ello, desplegaron tareas de inteligencia que permitieron localizar los inmuebles donde desarrollaban la actividad y a los responsables involucrados.

Después, los elementos probatorios reunidos, fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, quien ordenó el registro de las viviendas.

Las medidas judiciales se concretaron el jueves último, en forma simultánea por efectivos de la Delegación Drogas Clorinda, Delegación del Departamento Informaciones Policiales, Comando Patrulla Seguridad Urbana Zona 1 y Destacamento Desplazamiento Rápido Delegación Clorinda.

Durante los procedimientos incautaron 338 fracciones de pasta base de cocaína, aptas para 670 dosis, envoltorio de marihuana, teléfonos celulares, dinero en pesos argentinos y guaraníes, pendrive, elementos de acondicionamiento y una Guerrero Trip, 110 cilindradas, entre otros elementos de interés.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la justicia.