Secuestraron plantas de marihuana y un cuchillo en un allanamiento en el Antenor Gauna

Fue en el marco investigativo de una causa judicial por  amenazas con el uso de arma blanca

Integrantes de la Subcomisaria Antenor Gauna secuestraron un arma blanca y una planta de marihuana, durante dos requisas domiciliarias en distintas viviendas, del barrio Antenor Gauna, de esta ciudad.

En ese sentido, a las 12:00 horas del viernes, los efectivos concretaron los mandados judiciales, en relación a las averiguaciones iniciadas por una causa judicial por Amenazas con el uso de arma blanca, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Provincia. 

Durante los procedimientos en los inmuebles, los policías detuvieron a dos hombres, secuestraron un cuchillo que  interesa en la causa judicial; además hallaron una planta de marihuana, y personal de la Dirección Drogas Peligrosas realizó la prueba con reactivo químico.

Los detenidos, de 22 y 34 años, fueron trasladados hasta la comisaría donde se notificaron de su situación legal y quedaron alojados en celda a disposición de la Justicia. (Con foto)   