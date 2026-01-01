Secuestraron plantas de marihuana y un cuchillo en un allanamiento en el Antenor Gauna

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por amenazas con el uso de arma blanca

Integrantes de la Subcomisaria Antenor Gauna secuestraron un arma blanca y una planta de marihuana, durante dos requisas domiciliarias en distintas viviendas, del barrio Antenor Gauna, de esta ciudad.

En ese sentido, a las 12:00 horas del viernes, los efectivos concretaron los mandados judiciales, en relación a las averiguaciones iniciadas por una causa judicial por Amenazas con el uso de arma blanca, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Provincia.

Durante los procedimientos en los inmuebles, los policías detuvieron a dos hombres, secuestraron un cuchillo que interesa en la causa judicial; además hallaron una planta de marihuana, y personal de la Dirección Drogas Peligrosas realizó la prueba con reactivo químico.

Los detenidos, de 22 y 34 años, fueron trasladados hasta la comisaría donde se notificaron de su situación legal y quedaron alojados en celda a disposición de la Justicia.








